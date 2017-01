Les premiers touristes étrangers de l’année du Coq 2017 à Da Nang

Les premiers touristes étrangers du Nouvel An lunaire 2017. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Le vol Hong Kong (Chine)-Da Nang de la compagnie aérienne Cathay Dragon, transportant 172 passagers étrangers, a été le premier à atterrir à l'aéroport international de Da Nang à 9h le 28 janvier, soir le 1er jour du Nouvel An lunaire 2017.

Dans l’après-midi du même jour, Da Nang a également accueilli le premier bateau au port de Tien Sa, le Taishan, avec à son bord 900 croisiéristes étrangers qui effectuent un circuit de deux jours dans cette ville balnéaire.

Ainsi, lors du premier jour du Nouvel An lunire du Coq, la ville a reçu au total plus de 1.200 touristes vietnamiens et étrangers.

Ces dernières années, Da Nang a été bien appréciée des touristes et des organis​mes ​de tourisme. En effet, cette ville du Centre a été élue parmi les dix plus attrayantes destinations d’Asie en 2013 et 2014 par le magazine de tourisme en ligne Smart Travel Asia. Elle a également été ​la première des dix destinations touristiques émergentes du monde en 2015, selon un classement établi par TripAdvisor.

En particulier, l’année dernière, la ville a remporté le prix de la meilleure destination pour les festivals et évènements en Asie (Asia’s Leading Festival and Event Destination) remise par les World Travel Awards 2016. Ces titres honorifiques ont permis d’affirmer le label touristique de Da Nang aux yeux des visiteurs étrangers.

Outre la voie maritime, les arrivées par voie aérienne en 2016 ont connu une croissance considérable, contribuant en grande partie au ​chiffre d'affaires du tourisme de Da Nang.

​A ce jour, la ville reçoit 20 lignes aériennes internationales. Selon les prévisions, de nouvelles lignes directes entre Da Nang et Bangkok et Chiang Mai ​(Thaïlande), et Osaka (Japon) seront ouvertes en 2017.

La ville a accueilli l’année derni​ère plus de 5,51 millions de personnes, soit une progression de 17,7% sur un an, dont 1,67 million d’arrivées internationales (+31,6%) et environ 3,84 millions des visiteurs domestiques (+12,5%), ​et réalisé un chiffre d’affaires de 16.000 milliards de dôngs, soit 710 millions de dollars (+24,7%). -VNA