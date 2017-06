À Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa. Photo: internet

Hanoi (VNA) - En ce qui concerne le coût des repas, de la crème solaire... les plages du Vietnam sont parmi les moins chères du monde, selon l’Indice des Prix à la Plage réalisé par Telegraph Travel sur 310 plages de 70 pays.



Les trois lieux les moins chers sont Cua Dai, Nha Trang et la longue plage de Phu Quoc. Les touristes ne doivent dépenser que 10,5 livres sterling pour l'eau minérale, la bière, une crème glacée, le déjeuner et un écran solaire, contre 51,8 livres sterling pour la plage de Kristiansand en Norvège du Sud.



D'autre plages ayant aussi de bas coûts sont celles des États indiens de Goa et du Kerala, certaines en Indonésie et en Thaïlande, ainsi qu’un certain nombre de plages en Allemagne dont Timmendorfer sur la côte de la mer Baltique (15,3 livres sterling). -CPV/VNA