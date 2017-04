Les Philippines rendent publique la stratégie "Dutertenomics"

Manille, la capitale philippine. Photo: BBC



Hanoï (VNA) - Le gouvernement philippin a rendu publique le 18 avril la stratégie de développement intitulée "Dutertenomics", qui pourrait créer une percée pour le développement des infrastructures.

Prenant la parole lors d'un forum organisé à Manille, le ministre philippin des Finances, Carlos Dominguez, a estimé que la faiblesse des infrastructures sont un frein à l'économie nationale.

"Ces dernières décennies, les Philippines ne se sont pas intéressées au développement des infrastructures tandis que les pays voisins en ont construit ​des solides. ​Les Philippines ont ainsi perdu en termes de compétitivité", a-t-il indiqué.

La stratégie "Dutertenomics", appelée selon le nom du président philippin, Rodrigo Duterte, voit la participation des ministères et secteurs de la finance, du budget, des transports et des communications, de l'économie... Elle vise l'objectif de réduire le taux de pauvreté à 14% en 2020 au lieu de 21,6% en 2015, grâce à la création d'emplois et à l'investissement dans les ressources humaines.

Les Philippines s'efforcent d'achever 55 projets importants avant 2022 pour s'orienter vers les Objectifs du Développement Durable. -VNA