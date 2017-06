Manille (VNA) – Les Philippines, la Malaisie et l’Indonésie se sont engagées jeudi 22 juin à Manille à renforcer leur coopération contre le terrorisme lors d’une réunion trilatérale sur la sécurité.

Les ministres des Affaires étrangères philippin Alan Peter Cayetano (2e, à gauche), indonésienne Retno Marsudi (centre) et malaysien Anifah Aman (3e, à droite) lors d’une réunion trilatérale sur la sécurité à Manille, le 22 juin. Photo : VNA

Les ministres des Affaires étrangères philippin Alan Peter Cayetano, indonésienne Retno Marsudi et malaysien Anifah Aman ont affirmé dans leur déclaration commune l’engagement des trois gouvernements à s’attaquer aux menaces communes du terrorisme et de l’extrémisme violent.

Les militaires et policiers de chacun des trois pays devront travailler plus étroitement ensemble au partage des données du renseignement et des informations en contrecarrant les menaces potentielles, imminentes et réelles.



Ils ont également convenu d’endiguer le flux du financement du terrorisme, ainsi que de traiter les problèmes sous-jacents qui attisent l’extrémisme, y compris la pauvreté, les drogues illicites, la criminalité et l’injustice social.



Les ministres ont déclaré conjuguer leurs efforts pour réprimer la propagande terroriste dans le cyberespace, ainsi que prévenir la circulation des armes à feu et clandestins à travers des frontières poreuses.



La réunion s’est tenue sur fond d’intensification des frappes de l’armée philippine contre les insurgés djihadistes se réclamant de l’organisation Etat islamique (EI) retranchés dans des quartiers de la ville de Marawi, dans le sud du pays.



Selon les données gouvernementales, le bilan des combats depuis le 23 mai s’élève jusqu’ici à près de 400 tués. Plus de 309.000 personnes ont été déplacées de Marawi et de ses environs. – VNA