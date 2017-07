Le ministre philippin des Affaires étrangères, Alan Peter Cayetano. Photo : Reuters



Hanoï (VNA) – Dans une déclaration publiée le 7 juillet, le ministère philippin des Affaires étrangères condamne fermement l’assassinat barbare de civils innoncents, devant le meurtre de deux Vietnamiens par le groupe terroriste Abou Sayyaf.

Le ministère philippin exprime également sa plus profonde sympathie à la famille et aux amis des victimes, ainsi que sa solidarité avec le gouvernement et les citoyens du Vietnam. « Le gouvernement philippin s’engage fermement que les coupables de ce crime seraient sanctionnés par la Justice », a-t-il déclaré.

Hoang Trung Thong et Hoang Van Hai, deux marins du bateau Royal 16, ont été enlevés en novembre 2016 par le groupe terroriste Abou Sayyaf. Ils ont été assassinés et leurs corps ont été découverts le 4 juillet 2017 à Basilan aux Philippines. Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Vu Hong Nam, le Vietnam coopère avec les organes compétents philippins pour aider les proches des victimes à accomplir les formalités nécessaires au rapatriement de leurs corps. Grâce à l’aide des organes philippins, des représentants de l’ambassade du Vietnam sont déjà arrivés au lieu où les corps des victimes sont conservés, bien que la région de Zamboanga soit placée sous la loi martiale, a-t-il annoncé à la presse.

Le 6 juillet, le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa grande tristesse et son indignation devant ce crime. Il a déclaré que les terroristes coupables doivent être punis et appelé la communauté internationale à lutter ensemble contre le terrorisme. -VNA