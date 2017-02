Photo: Internet

Quang Ngai (V​NA) - Hoang Sa est une pêcherie traditionnelle des pêcheurs vietnamiens. Ce samedi qui tombait au 8e jour du premier mois lunaire, dès l’aube, des centaines de bateaux de pêche hauturière se sont rassemblés à la plage Sa Ky, dans la province centrale de Quang Ngai. Tous étaient décorés du drapeau national, de banderoles et de slogans. Les pêcheurs chantaient l’hymne nationale avec solennité.

Nguyen Sinh Binh, l’un d’entre eux, partage :

« L’hymne national nous motive. Nous partons toujours au large avec le drapeau national. Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spartly) sont nos pêcheries traditionnelles. Nous succédons à nos prédécesseurs pour en exploiter les ressources halieutiques, enrichir notre famille et notre pays, contribuant au maintien de la souveraineté et des droits souverains de la Patrie. » - VOV/VNA