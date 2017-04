Les pays doivent agir de manière responsable pour la paix en Mer Orientale

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA



Hanoi, 20 avril (VNA) - Les pays situés dans et hors de la Mer Orientale devraient agir de manière responsable et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 pour la paix et la stabilité en Mer Orientale, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mme Lê Thi Thu Hang.Lors d'une conférence de presse périodique le 20 avril à Hanoi, répondant aux questions de reporters sur la réaction du Vietnam devant l'information que la Chine vient de mener un exercice de tir à balles réelles, en mettant l'accent sur l'occupation des îles en Mer Orientale, Lê Thi Thu Hang a souligné que le maintien de la paix, de la stabilité de la sécurité et de la sûreté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale est l'intérêt et la responsabilité commune des pays dans et hors de la région.-VNA