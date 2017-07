Séoul (VNA) - Le Vietnam a participé à la 28e réunion du comité permanent de la Conférence internationale des partis politiques d’Asie (ICAPP), au 3e forum des médias de l’ICAPP et au 1er forum politique Asie-Europe, du 7 au 9 juillet dans la capitale sud-coréenne de Séoul.

Le vice-président permanent de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Trân Dac Loi lors de la réunion. Photo : VNA

La délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), dirigée par le vice-président permanent de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Trân Dac Loi, a discuté avec les représentants des partis politiques venus des pays asiatiques et européens des problèmes qui émergent dans la région et le monde.Les débats se sont focalisés sur la connectivité entre l’Asie et l’Europe, les changements climatiques et le populisme, et le rôle des médias dans le processus de démocratisation de la vie politique.Les délégués ont souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération entre nations et entre partis politiques pour relever les défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme, la guerre, la pauvreté et la résilience aux changements climatiques pour la paix, la stabilité, la prospérité et le développement durable dans la région et le monde.Le forum politique Asie-Europe et le forum des médias de l’ICAPP ont adopté des déclarations communes, et le comité permanent de l’ICAPP a approuvé le programme de travail de l’ICAPP dans les temps à venir.La délégation vietnamienne, qui a également effectué une visite de travail en République de Corée, a apporté ses contributions actives aux contenus des forums et multiplié ses rencontres en marge de ces événements.Elle a travaillé avec le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le Parti démocrate, le Parti de la liberté de Corée, et des organes et politiciens sud-coréens au renforcement et au rehaussement de l’efficacité de la coopération entre les deux pays durant l’année de célébration des 25 ans de leurs relations diplomatiques. – VNA