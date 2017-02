Les ouvrages historiques du Doi Moi

La centrale hydroélectrique de Hoa Binh.



Hoa Binh (VNA) - La centrale hydroélectrique de Hoa Binh, la ligne de 500 kV Nord-Sud, la raffinerie de Dung Quât, le pont de Thang Long, le tunnel de Thu Thiem... sont les symboles de la transformation du pays en 30 années de Doi Moi (Renouveau).

Construite sur la rivière Da, dans la province de Hoa Binh (Nord), la centrale hydroélectrique de Hoa Binh est la 2ème plus grande centrale hydroélectrique du Vietnam, juste après celle de Son La.

Elle a été inaugurée en 1994 après 15 années de travaux. Sa production satisfait les besoins en électricité du nord du pays, tout en contribuant effectivement à l’approvisionnement en énergie des région centrale et méridionale.

Le pont de Thang Long

Enjambant le fleuve Rouge à Hanoï, le pont Thang Long a été mis à la circulation le 9 mai 1985 après 11 années de travaux. Il relie l’aéroport international de Nôi Bài au centre-ville de Hanoi. Il a été surnommé «le pont du siècle» et est l’un des symboles de l’amitié vietnamo-soviétique.

D’une longueur de 3.250 m, cet ouvrage possède deux niveaux : l’étage inférieur est réservé aux véhicules non motorisés et au chemin de fer, tandis que l’étage supérieur est consacré à la circulation automobile, outre deux voies latérales pour les piétons.

La ligne de 500 kV Nord-Sud

La ligne de 500 kV Nord-Sud (premier circuit) a été inaugurée en 1992 après 2 années de construction. Elle relie la centrale hydroélectrique de Hoà Binh à Phu Lâm, à Hô Chi Minh-Ville. Elle permet de diversifier les sources d’approvisionnement en électricité dans l’ensemble du pays.

La raffinerie de Dung Quât

Le 28 novembre 2005 marque le lancement du chantier de la raffinerie de Dung Quât, un complexe de 816,03 hectares d’un coût total de 2,501 milliards de dollars. Achevée en 2009, elles est entrée en service immédiatement.

Le pont de My Thuan

Comme le premier pont à haubans au Vietnam qui relie les 2 rives de la ville Tien Giang et Vinh Long, le pont de My Thuan est situé sur l’autoroute nationale 1A. Avec un tablier d’une portée de 1.535m et d’une largeur de 23 mètres comprenant 4 voies pour véhicules et 2 trottoirs, sa construction a pris 3 années. Inauguré en 2000, il a remédié aux surcharges de la Nationale 1A et amélioré l’accès aux zones fertiles de l'ouest du pays.

La route transnationale Hô Chi Minh

Mise en chantier en avril 2000, la route transnationale Ho Chi Minh relie la province de Ca Mau à celle de Cao Bang en traversant 28 provinces et villes en près de 3.180 km. Elle devrait être reconnue comme record national de longueur à son achèvement en 2020.

Le tunnel de Thu Thiem

Le tunnel de Thu Thiem passe sous le fleuve Saigon (Ho Chi Minh-Ville). Premier de ce genre à être construit au Vietnam, il est aussi le plus grand d’Asie du Sud-Est. Il relève du projet d'axe routier Est-Ouest.

Mis en chantier en février 2005, cet ouvrage de 1,49km de longueur, de 33m de largeur et de 9m de hauteur possède 6 voies. En novembre 2011, le tunnel de Thu Thiem a été ouvert à la circulation, contribuant à diminuer le trajet entre l'arrondissement de Thu Duc et le centre-ville tout en réduisant les embouteillages. -CPV/VNA