Thua Thiên - Huê, 12 juillet (VNA) - La province vietnamienne de Thua Thiên-Huê et la province laotienne de Salavan ont signé un mémorandum d'entente (MoU) sur la coopération en matière de gestion des frontières lors de leur réunion annuelle tenue le 12 juillet à Huê.

Cérémonie de signature de MoU sur la coopération Thua Thiên-Huê-Salavan en matière de gestion des frontières. Photo : VNA

L'événement a été coprésidé par Nguyen Dung, vice-président du Comité populaire de Thua Thien-Hue, et Phuthong Khammanivong, vice-gouverneur de Salavan.Lors de la réunion, les deux parties ont hautement apprécié la coopération des deux provinces ​ces dernières années, ce qui a contribué à maintenir la sécurité politique et l'ordre social le long de la frontière ​commune.

Les forces des gardes-frontières des deux provinces ont bien exécuté les​ mission de protection et de gestion des frontières.



Thua Thiên Huê a fourni 950 millions de dôngs (41.790 dollars) ​d'aide à Salavan pour construire la porte-frontière de Cô Tai et a aidé à restaurer l'école primaire de Cô Tai.



Thua Thiên-Huê continuera de se coordonner avec Salavan pour aider les ​Laotiens des zones frontalières à stabiliser leur vie, en leur fournissant des variétés végétales et animales ainsi que des techniques de culture et d'élevage.

La localité vietnamienne aidera également son homologue laotienne à donner des soins gratuits et fournir des médicaments ​aux habitants.



Les deux parties se sont engagées à renforcer la gestion des frontières, à stimuler le commerce​ front​alier et à travailler ensemble dans la mise en oeuvre de l’accord conclu par les deux gouvernements sur le règlement de l​'immigration ​illégale et​ du mariage ​non contra​ctuel dans les régions limitrophes. -VNA