Les localités prennent des mesures pour lutter contre la prochaine tempête. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Van Thang a présidé le 16 juillet une conservation téléphonique avec des représentants de 24 villes et provinces pour discuter des préparatifs et des mesures pour faire face à la tempête Talas, la deuxième de cette année.



Le vice-ministre Nguyen Van Thang, qui est également chef adjoint permanent du Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, a demandé aux ministères, aux organismes et aux localités de suivre attentivement l’évolution de cette tempête pour l'informer rapidement aux bateaux pour qu’ils puissent chercher des abris ou sortir de la zone menacée.



La tempête est susceptible de débarquer les 16 et 17 juillet dans le Centre du pays, de la province de Thanh Hoa à celle de Ha Tinh, qui pourrait provoquer des pluies torrentielles dans le Nord et la partie ​septentrionale du Centre.



L'évacuation des populations dans les localités menacées par la tempête que sont Thanh Hoa, Nghe An et Ha Tinh avait été déployée depuis quelques jours et devrait achevée avant 17 heures samedi 16 juillet pour assurer la sécurité des habitants.



« Les médias doivent mettre à jour les dernières évolutions de la tempête et présenter les mesures de lutte contre la tempête », a demandé Nguyen Van Thang.



Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, la tempête était située à 370 km à l'est de Thanh Hoa et de Ha Tinh, à 10 heures du matin du 16 juillet, avec une vitesse de 75 à 90 km/h.

Dans les 24 heures suivantes, elle continuera de se déplacer vers le Nord à une vitesse de 20 km/h, et s'affaiblira en une dépression tropicale.

Des glissements de terrain et des inondations sont susceptibles de frapper les villes et provinces de Lai Chau, Dien Bien, Son La, Hoa Binh, Lao Cai, Yen Bai, Ha Giang, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Bac Kan, Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh, Hanoi, Hai Phong, Thai Binh, Nam Dinh, Hai Duong, Hung Yen dans le Nord, et Thanh Hoa, Nghe An et Ha Tinh dans le Centre. -VNA