Les litchis sont conditionnés avant l'exportation. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - "Environ 39.451 tonnes de litchis de la province de Bac Giang (Nord) ont été vendues, soit environ 40% de sa production totale", a déclaré le directeur adjoint du Service provincial de l'industrie et du commerce, Dao Xuan Cuong.

Plus de 11.000 tonnes et 13 tonnes ont été respectivement expédiées en Chine et en Australie. Environ 27.756 tonnes ont été vendues à l'échelle nationale, principalement dans les localités du Nord, à Hanoï, la ville de Da Nang, la province de Thua Thien-Hue au Centre, de Ho Chi Minh-Ville et de plusieurs provinces du Sud.

En écho ​à la Semaine de litchis de Luc Ngan -Bac Giang, 45 tonnes de litchis Bac Giang ont été livrées à la chaîne de supermarchés Big C, plus de 3 tonnes sont vendues dans la chaîne des supermarchés Hapro et environ 2 tonnes dans les supermarchés Saigon Co.op. Tous ces litchis répondent aux normes VietGap ou GlobalGAP.

Cette année, le prix des litchis varie de 25.000 à 72.000 dôngs (1,1-2,6 dollars) le kilo.-VNA