Les liens Inde-Vietnam marqués par la "forte confiance forte et la compréhension mutuelle"

New Delhi, 6 février (VNA) – La secrétaire (Est) du ministère indien des Affaires extérieures, Preeti Saran, a loué le partenariat stratégique intégral entre l’Inde et le Vietnam, mettant en avant l’amitié et la solidarité immuables entre les deux peuples.

La secrétaire (Est) du ministère indien des Affaires extérieures, Preeti Saran. Photo: VNA

L’Inde apprécie très hautement sa relation avec le Vietnam, a-t-elle affirmé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi, rappelant les fondations de l’amitié entre l’Inde et le Vietnam créées par le Premier ministre Jawaharlal Nehru et le Président Hô Chi Minh.Plusieurs jalons marquent cette année la relation Inde-Vietnam et le développement des politiques indiennes Look East (Regarder vers l’Est) et Act East (Agir à l’Est).Le Vietnam et l’Inde célèbrent les 45 ans de relations diplomatiques et les 10 ans de relations de partenariat stratégique.Lors de la visite officielle du 2 au 3 septembre 2016 au Vietnam du Premier ministre Narendra Modi, la première d’un chef de gouvernement indien depuis 15 ans, les deux pays ont décidé de porter leur relation bilatérale au niveau de partenariat stratégique intégral, et défini le renforcement de la coopération économique comme une priorité stratégique.Le commerce bilatéral, en croissance soutenue, s’établit à environ 8 milliards de dollars, et les deux pays se sont engagés à atteindre l’objectif de 15 milliards de dollars en 2020. L’Inde souhaite renforcer ses investissements au Vietnam, qui se situent à plus de 1,2 milliard de dollars et devraient tripler dans quelques années à venir avec la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure.Aujourd’hui, nous pouvons dire avec fierté que la relation bilatérale est marquée par la forte confiance, la compréhension mutuelle et l’accord sur nombre de questions internationales ainsi que la situation sécuritaire en Asie, a déclaré la secrétaire (Est) du ministère indien des Affaires extérieures, Preeti Saran.La position de l’Inde sur la Mer Orientale est conséquente, et cela se manifeste dans la Déclaration commune publiée lors de la visite officielle en septembre 2016 au Vietnam du Premier ministre Narendra Modi, dans laquelle nous avons réitéré notre désir et notre détermination à travailler ensemble pour maintenir la paix, la stabilité, la croissance et la prospérité en Asie et au-delà, a-t-elle encore indiqué.Notant la sentence rendue le 12 juillet 2016 Tribunal arbitral constitué en vertu de l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), les deux pays ont réaffirmé leur soutien à la paix, à la stabilité, à la sécurité, à la sûreté et à la liberté de navigation et de survol, et au commerce sans entraves, sur la base des principes du droit international, comme en témoigne notamment la CNUDM.Dans leur déclaration commune, les deux pays ont appelé tous les États à résoudre les différends par des moyens pacifiques sans recourir à la menace ou à l’usage de la force et à faire preuve de retenue, à respecter les processus diplomatiques et juridiques, et la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et à finaliser au plus tôt le Code de conduite (COC).Les deux pays ont également reconnu que les voies de communication maritimes passant par la Mer Orientale sont essentielles pour la paix, la stabilité, la prospérité et le développement. Le Vietnam et l’Inde, en tant qu’Etats parties à la Convention, ont exhorté toutes les parties à faire preuve du plus grand respect pour la CNUDM, qui établit l’ordre juridique international des mers et des océans. – VNA