Les législateurs se pencheront sur des dossiers majeurs

Hanoi, 13 avril (VNA) – La 9e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale se déroulera du 17 au 22 avril avec au menu plusieurs contenus importants en préparation de la 3e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale en mai.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân (debout), lors de l'ouverture de la 8e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le 14 mars à Hanoï. Photo: VNA

Le Comité permanent s’exprimera sur les projets de loi sur l’assistance aux petites et moyennes entreprises, sur la planification, sur la gestion et l’utilisation des biens de l’Etat, sur la responsabilité de l’Etat pour le dysfonctionnement, et sur l’amendement et le complètement de certains articles du Code pénal.



Il donnera également ses avis sur le rapport du gouvernement sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage en 2016, la liste des projets et leur niveau de financement prévus par le plan d’investissent public à moyen terme pour la période 2016-2020.



Le Comité permanent aura le 18 avril une séance de questions-réponses sur deux groupes de problèmes, le premier concernant les politiques à l’égard des personnes ayant rendu service à la Patrie, et le deuxième relatif à la gestion de la sécurité du réseau et à la sanction des infractions.



Les ministres du Travail, des Invalides, des Affaires sociales ; de la Défense ; du Plan et de l’Investissement ; des Finances ; de la Justice ; de l’Education et de la Formation ; de l’Information et de la Communication ; de la Culture, des Sports et du Tourisme sont prévus pour participer à cette séance. – VNA