Les jeunes de la capitale engagés dans la protection de l'environnement

Les étudiants sont des membres actifs des mouvements de protection de l'environnement. Photo: internet



Hanoï (VNA) - Plus de 1.000 étudiants et volontaires ont participé au programme intitulé "Dimanche vert" organisé le 16 avril à Hanoï par l'Association des jeunes intellectuels des sciences et technologies du Vietnam et l'Association des jeunes vietnamiens.

Les participants ont effectué ​une collecte de déchets ​le long de rues et autour de lacs d​e la ville, sensibilisé ​les habitants à ​la nécessité de ​préserver un environnement de vie propre et sain, de jeter ses déchets dans des lieux déterminés...

Ce programme est devenu un modèle pour d'autres localités. Il encourage aussi la participation active des jeunes aux activités de protection de l'environnement, contribuant à sensibiliser toute la société à travers des activités concrètes. -VNA