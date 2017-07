Hô Chi Minh-Ville, 23 juillet (VNA) - Plus de 100 jeunes de Hô Chi Minh-Ville sont allés le 23 juillet au Laos pour déployer des activités volontaires jusqu'au 5 août.

Photo : VNA

Les bénévoles, qui ont participé aux campagnes «Été vert» et «Vacances rouges» dans la ville, seront présents dans les provinces laotiennes d'Attapeu, de Champasak et de Xiangkhouang pour faire de bonnes actions.Ils soutiendront la construction de deux maisons d'amitié de la jeunesse Vietnam-Laos, coordonnent avec les services de santé pour fournir des examens médicaux et des traitements pour les personnes pauvres, transférer des techniques agricoles et offrir des cadeaux aux étudiants démunis.Les jeunes de Hô Chi Minh-Ville devraient également aider à construire des terrains de jeux pour enfants, à guider les habitants locaux pour qu'ils utilisent économiquement l'électricité et en toute sécurité, en améliorant le système d'alimentation en électricité et offrir des dons aux familles qui ont contribué à la cause révolutionnaire du Vietnam au Laos.Ils participeront à un large éventail d'activités culturelles, sportives et artistiques avec des jeunes et des résidents locaux pour cultiver l'amitié traditionnelle et la coopération entre le Vietnam et le Laos.L'événement vise à démontrer le rôle pionnier des jeunes de Hô Chi Minh-Ville pour valoriser l'amitié et la solidarité entre les deux pays, ainsi qu'entre la mégapole économique du Sud et des localités laotiennes.Ces activités ont une signification spéciale, notamment dans le contexte om les deux pays célèbrent le 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Laos et le 40 e anniversaire de la signature du Traité d'Amitié et de Coopération Vietnam-Laos.-VNA