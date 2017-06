Les investisseurs vietnamiens sont un grand acteur de l’économie cambodgienne

Le ministre délégué auprès du Premier ministre et secrétaire général du Conseil pour le Développement du Cambodge, Sok Chenda Sophea. Photo : khmertimeskh.com



Hanoï (VNA) – Les entreprises vietnamiennes contribuent grandement à la croissance économique du Cambodge, selon le ministre délégué auprès du Premier ministre et secrétaire général du Conseil pour le Développement du Cambodge (CDC), Sok Chenda Sophea.

Lors d’une interview avec la VNA en l’honneur du cinquantenaire de l’établissement des relations vietnamo-cambodgiennes (24 juin), le ministre cambodgien a insisté sur les réalisations des opérateurs vietnamiens dans les télécommunications. Le réseau Viettel du groupe de télécommunications de l’Armée vietnamienne est en effet très populaire au Cambodge et entraîne des changements positifs dans la vie des Cambodgiens. Pour les projets vietnamiens de culture d’hévéa, Sok Chenda Sophea a apprécié les efforts des investisseurs vietnamiens dans la construction d’infrastructures durables, ainsi que leurs activités sociales pour améliorer les services liés à la santé et à l’éducation dans les localités d’accueil. Dans le tourisme, bien que peu de sociétés vietnamiennes investissent dans l’hôtellerie au Cambodge, les touristes vietnamiens sont très nombreux et ont des contributions importantes à la croissance économique du Royaume.

"Le Cambodge favorise toujours les activités des investisseurs étrangers", a affirmé Sok Chenda Sophea, ajoutant que son pays élabore actuellement une nouvelle loi sur l’investissement pour améliorer son environnement de l’investissement. "Le Cambodge héberge aussi des zones économiques spéciales et Phnom Penh cherche des mesures pour que ces zones puissent attirer davantage d'investisseurs", a-t-il indiqué. -VNA