Les infirmiers vietnamiens autorisés à prolonger leur durée de travail au Japon

Des infirmières et aides-soignantes vietnamiennes suivent un cours de japonais. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Les infirmiers et aides-soignants vietnamiens sont autorisés à prolonger leur durée de travail initiale au Japon, a annoncé vendredi le ministère japonais des Affaires étrangères.

Le gouvernement japonais a déclaré que les infirmiers et aides-soignants indonésiens, philippins et vietnamiens travaillant sur ​le territoire au titre de l'accord de partenariat économique (EPA) pouvaient prolonger leur durée de travail un an supplémentaire.

Cette décision ​vaut pour les ​personnels arrivés au Japon en 2014 et 2015 afin que ​ceux-ci puissent se présenter aux examens de certification nationale du Japon. ​En cas de réussite, ils pourront continuer de travailler au Japon et bénéficier des salaires et du bien-être social comme leurs collègues japonais.

Actuellement, 57 infirmiers et 417 aides-soignants vietnamiens travaillent dans des hôpitaux et établissements de santé au Japon, a indiqué Masaki Kawaguchi, représentant du ministère des Affaires étrangères en Asie du Sud-Est. Dans le cadre de l'EPA, ils travaillent au Japon pour une durée de trois à quatre ans ​avec la possibilité, ensuite, de se présenter aux examens de certification nationale. Cette décision ​favorisera l​eur candidature à ce concours, a-t-il ajouté.

Le Japon a commencé à recruter des infirmiers et aides-soignants vietnamiens à partir de 2014. -VNA