Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Entre 2010 et 2016, le nombre d’établissements d’hébergement de trois à cinq étoiles a doublé. Avec l’augmentation du nombre de touristes vietnamiens et étrangers et les réservations affolantes, de nombreux autres hôtels de grand standing devront être construits dans un futur proche.

L’hôtel Park Hyatt Saigon. Photo : CVN

Le Vietnam compte actuellement 21.000 établissements d’hébergement avec 420.000 chambres, dont 788 établissements de trois à cinq étoiles avec 91.000 chambres. Ce chiffre est supérieur à celui de plusieurs pays de la région (Malaisie, Laos et Cambodge).



Selon le résultat d’une enquête menée par la Société de conseils et d’audit Grant Thornton Vietnam, les hôtels supérieurs vietnamiens ont dû pourtant faire face à trois éléments concurrentiels actuels : la construction de nouveaux hôtels, le prix et les technologies numériques.



Stratégies concurrentielles



Avec la construction rapide de ces établissements (8.100 chambres dans 41 hôtels de trois à cinq étoiles ont été mis en œuvre en 2016), beaucoup de clients ont tendance à se loger dans des établissements réputés mais à des prix abordables.

Actuellement, les appartements ou studios B&B permettent aux touristes de cuisiner, d’inviter leurs amis et de découvrir librement des paysages régionaux avec des prix moins chers que les hôtels de luxe. Par conséquent, plusieurs établissements de standing ont revu leurs prix à la baisse et consolidé leurs services pour pouvoir concurrencer ce nouveau marché.



Une nuit dans une chambre d’hôtel quatre étoiles coûte environ 75 dollars, soit une hausse de 3,8% par rapport à 2016. C’est pourtant plus bas qu’en 2014 (87,2 dollars en moyenne). Le prix des chambres dans un hôtel 5 étoiles a diminué de 2,2% (106,8 dollars en 2015 contre 104,4 dollars en 2016).