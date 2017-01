Les hauts dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh

La délégation de dirigeants du PCV, de l’Etat, du FPV vont fleurir et rendre hommage au Président Ho Chi Minh. Photo:VNA



Hanoi (VNA) – Une délégation de hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV), de l’Etat, du Front de la patrie du Vietnam (FPV) est allée mercredi 25 janvier fleurir et rendre un hommage posthume au Président Hô Chi Minh en son mausolée, à l’occasion du 87e anniversaire du PCV et du Nouvel An lunaire,La délégation comprenait le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, le président Trân Dai Quang, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân, et le président du FPV, Nguyên Thiên Nhân.D'anciens dirigeants vietnamiens - dont les anciens secrétaires généraux du PCV, Lê Kha Phiêu et Nông Duc Manh, ainsi que l’ancien président de la République Trân Duc Luong, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An et Nguyên Sinh Hung, outre des membres du Bureau politique et des secrétaires du Comité central du PCV, étaient également présents à cette cérémonie.La délégation a déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh", avant d’aller présenter des offrandes d’encens au Mémorial des héros morts pour la Patrie dans la rue de Bac Son, et au cimetière de Mai Dich, à Hanoi.Toujours mercredi matin, des délégations des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, de l’Information et de la Communication, sont allées rendre un hommage au Président Hô Chi Minh avant de déposer des couronnes de fleurs au Mémorial des héros morts pour la Patrie. -VNA