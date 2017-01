Les fonctionnaires cambodgiens formulent leurs voeux aux habitants de Long An

Les autorités de Long An accueillent des dirigeants cambodgiennes. Photo: VNA



Long An (VNA) – Une délégation des provinces cambodgiennes de Svay Rieng et Pray Veng a rendu visite, jeudi 20 janvier, aux dirigeants de la province de Long An, dans le delta du Mékong, pour leur formuler ​ses meilleurs voeux à l'occasion du Nouvel An lunaire du Vietnam.



Le président du Comité populaire provincial de Long An, Tran Van Can, a exprimé ​la bienvenue aux invités, affirmé la solidarité et les relations étroites entre le Vietnam et le Cambodge, qui ont été nourries par des générations de dirigeants et de​ citoyens des deux pays.



Il a salué les relations de plus en plus renforcées entre Long An et les deux provinces cambodgiennes de Svay Rieng et de Pray Veng, notamment dans le commerce, ​les services, la santé et l'éducation.



Annuellement, Long An envoie beaucoup de délégations d’experts et médecins au Cambodge pour donner des consultations et soins de santé, ainsi que des médicaments gratuits aux habitants pauvres de ces deux localités cambodgiennes.



Svay Rieng et Pray Veng ont créé des conditions favorables ​à Long An d​ans la recherche et ​le rapatriement des restes des soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge.

Ces localités vietnamiennes et cambodgiennes se sont également étroitement coordonnées pour délimiter l​a frontière commune​, planter des bornes ​​et assurer la sécurité et l'ordre dans ​ces zones.



Les deux parties ont exprimé le souhait de maintenir la solidarité et l’amitié traditionnelles entre les deux peuples. -VNA