Hanoi (VNA) - Les exportations vietnamiennes vers les marchés aséaniens ont connu une croissance de près de 27%, au premier semestre de l’année par rapport à la même période, selon les dernières statistiques du Département général de la douane.



Des produits agricoles exposés lors de la Journée des végétaux, légumes et fruits des coopératives dans la mégapole du Sud en janvier 2017.



Ce taux de croissance a redonné l’espoir de reconquérir les débouchés de la Communauté économique de l’ASEAN (CEA), qui a vu le jour il y a moins d’un an, aux exportateurs vietnamiens après une baisse de 20% des exportations vietnamiennes en 2016, notamment en matière de produits agricoles et aquatiques.Concrètement, la valeur totale des exportations vietnamiennes vers l’ASEAN est estimée à 10,4 milliards de dollars, soit une hausse de 26,7% par rapport à la même période, parmi lesquelles, les produits et accessoires électroniques représentent 95%, les téléphones et accessoires, 31,5% et les produits aquatiques, 13,3% du total.À l’heure actuelle, l’ASEAN est classé troisième marché le plus important du Vietnam. Pour la période 2006-2010, la valeur des exportations vietnamiennes vers ce marché a affiché une croissance moyenne de 12,5%, et pour la période 2011-2015, une légère baisse de 0,5% sur un an.En 2016, lorsque l’Accord de libre-échange de la CEA est entré en vigueur, bon nombre d’exportateurs vietnamiens ont aspiré à une potentielle suppression des barrières tarifaires pour renforcer leurs exportations. Pourtant, vers la fin de 2016, la valeur totale des exportations vietnamiennes a chuté de 5%, n’atteignant que 17,4 milliards de dollars en un an. Ce recul concerne particulièrement l’agriculture comptant une baisse de 20% en matière de produits agricoles et aquatiques.Toutefois, une nouvelle relance sur le premier semestre de l’année est observée avec une augmentation des exportations vietnamiennes. Concrètement, les exportations de riz du Vietnam ont observé une hausse de 38,4% sur le marché philippin en termes de volume et de 27% en valeur, représentant ainsi 8,6% des parts de marché. Une hausse de 72% en termes de volume et 47% en valeur est également observée sur le marché malaisien par rapport à la même période.En matière d’aquaculture, en six mois, la valeur des exportations vietnamiennes est estimée à 280,820 millions de dollars, soit une hausse de 13,3% par rapport à la même période. -CVN/VNA