Fabrication de composants de téléphones portables. Photo: Internet



Hanoi (VNA) - Dans la liste des produits d’exportation sur les 5 premiers mois de 2017, les téléphones et composants sont premiers avec 126,2 milliards de dollars, +13,7% en un an, dont 4,1 milliards en mai (-5,7% en un mois), selon le département général des Douanes.

Les téléphones et composants made in Vietnam sont exportés dans 30 pays et territoires. Les débouchés de plus d'un milliard de dollars sont les États-Unis (1,8 milliard de dollars, +3,52%), les Émirats arabes unis (1,5 milliard, -14,36%) et la Corée du Sud (1,4 milliard,+29,82%).

En général, les exportations nationales de ces produits ont connu une forte croissance, notamment au Cambodge​ (+3901%​), au Brésil (+101%), au Japon​ (+157%). -​CPV/VNA