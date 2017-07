Au premier semestre, les exportations de fruits du dragon représentent la moitié du total des exportations nationales de fruits. Photo : CPV



Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, les fruits et légumes ont été l’un des groupes de produits agricoles ayant connu la plus forte croissance de chiffre d’affaires à l’export.



En effet, il a atteint 1,67 milliard de dollars ce premier semestre, soit une progression de 44,4% sur un an, grâce à ​la contribution notable​ (la moitié) du fruit du dragon.



La Chine domine nettement les 23 autres pays importateurs avec 1,25 milliard de dollars, correspondant à une forte croissance de 55,45% en un an et à 74,9% des exportations nationales.



Le Japon, les États-Unis et la République de Corée occupent les places suivantes, avec une croissance encourageante par rapport à la même période de l’année dernière. De manière plus générale, une forte progression des importations a été notée dans la majorité des débouchés.



Sur cette base, les exportations devraient s’établir à 3 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année.-CPV/VNA