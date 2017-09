Les chaussures du Vietnam sont bien exportées au Mexique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Entre janvier et août 2017, le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam vers le Mexique a atteint 1,4 milliard de dollars, en hausse de 17% en glissement annuel, selon des données du Département général des Douanes.

Les produits vietnamiens les plus exportés vers la 2e économie d’Amérique latine sont pour l’essentiel téléphones et accessoires, ordinateurs-produits électroniques et pièces détachées, chaussures, produits aquatiques, café, textile-habillement.

Actuellement, le Mexique est le 2e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, derrière le Brésil ; et le Vietnam constitue le 8e partenaire commercial du Mexique en Asie – Pacifique.



En 2016, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux s’est établie à 2,37 milliards de dollars, soit une hausse de dix fois en l'espace de dix ans. -CPV/VNA