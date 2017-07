Les exportations nationales à Singapour se portent bien

Entre janvier et mai, les exportations nationales de pétrole brut vers Singapour ont connu une forte hausse de 915% en glissement annuel. Photo: Internet



Hanoi (VNA) - Entre janvier et mai, les exportations nationales de marchandises de toutes catégories vers Singapour ont dégagé 1,2 milliard de dollars, +36,4% en glissement annuel.

Une nette croissance en valeur par rapport à la même période de l’année passée a été observée chez la plupart des produits, notamment pétrole brut (+915%).



Les principaux produits exportés ont été ordinateurs-produits électroniques et composants avec 210 millions de dollars (17,4% du total), téléphones et accessoires, 149 millions (12,3%), verre et produits dérivés, 134 millions (11,1%).



Les produits agricoles et alimentaires se sont bien vendus sur ce marché, notamment riz, café, caoutchouc, poivre, noix de cajou, produits aquatiques, légumes et fruits, céréales et friandises. -CPV/VNA