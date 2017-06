Hanoi, 30 juin (VNA) – ​Ce premier semestre de l’année, les exportations de fruits et légumes du Vietnam sont estimées à 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 45% sur un an.

Récolte de fruits du dragon. Photo : internet

​En représentant 85% ​des exportations, la Chine, les États-Unis, le Japon et la République de Corée sont les premiers importateurs.​Les fruits et légumes vietnamiens sont présents dans 60 pays. Certains, dont le litchi, le ramboutan, le fruit du dragon, la mangue et le longane, ont pu​ pénétrer de nombreux marchés réputés exigeants ​comme l’Australie, le Japon, les États-Unis et la République de Corée.​La filière ​vise 3 milliards de dollars d’exportations pour toute l'année.

Par ailleurs, ce premier semestre toujours, les importations de fruits et légumes sont estimées à 655 millions de dollars, soit une hausse de 87% en glissement annuel.

La Thaïlande est le ​premier fournisseur de fruits du Vietnam, ​avec 57,5% de ses importations pour plus de 376 millions de dollars. - VNA