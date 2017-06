Photo : VOV.

Hanoi (VNA) – Durant les cinq premiers mois de 2017, les exportations de fruits et légumes du Vietnam sont estimées à 1,38 milliard de dollars, soit une hausse de 38% en glissement annuel.​Avec 83,8% du total, la Chine, les États-Unis, le Japon et la République de Corée sont les premiers importateurs.​Les fruits et légumes vietnamiens sont présents dans 60 pays. Certains dont le litchi, le ramboutan, le fruit du dragon, la mangue et le longane ont pu​ pénétrer de nombreux marchés réputés exigeants tels que l’Australie, le Japon, les États-Unis et la R. de Corée.​La filière ​vise 3 milliards de dollars d’exportations sur l'ensemble de l'année. -NDEL/VNA