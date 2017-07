Hanoi, 19 juillet (VNA) - Lors du 2e semestre de l’année, les exportations vietnamiennes vers le Royaume-Uni sont estimées à 2,3 milliards de dollars, en hausse de 0,49% en glissement annuel, selon des données préliminaires du département général des Douanes.

La production d'acier. Photo: Internet



Le Vietnam exporte vers le Royaume-Uni principalement des produits industriels, agro-sylvicoles et aquatiques. Les téléphones et composants sont en tête, devant les chaussures avec 333,7 millions de dollars, et le textile, 332,7 millions.En particulier, les exportations vietnamiennes d’acier ont bondi de 13 fois comparée à la même période de 2016, celles de machines-outils et pièces de rechange, de 100,5%, d’articles en métal, de 78,5%. - CPC/VNA