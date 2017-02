Les États-Unis restent le premier marché d'exportation du Vietnam

Le textile-habillement tient le haut du pavé parmi les produits du Vietnam les plus exportés vers les Etats-Unis. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - En 2016, les exportations vietnamiennes de marchandises de toutes catégories vers les États-Unis se sont établies à 38,5 milliards de dollars, pour une croissance de 15% par rapport à 2015.

Avec ce bon résultat, la première économie du monde reste le plus grand marché d'exportation du Vietnam.

Quant aux importations nationales en provenance de ce même pays, elles se sont chiffrées à 8,7 milliards de dollars, +11,7% en un an. Ainsi, le commerce bilatéral est-il bénéficiaire de près de 30 milliards de dollars pour le Vietnam.

En 2016, les produits du Vietnam les plus exportés vers ce marché ont été, pour l’essentiel, textile-habillement, chaussures, téléphones et accessoires, ordinateurs, produits électroniques et pièces détachées, bois et meubles en bois, sacs, valises et parapluies…

Le textile-habillement tient le haut du pavé avec 11,5 milliards de dollars, en hausse de 4,5% en un an. A noter que les Etats-Unis sont aussi le plus grand importateur de ces produits du Vietnam, en représentant 48% du total.

En particulier, avec 4,3 milliards de dollars, ce pays est devenu le 1er importateur de téléphones et accessoires du Vietnam, détrônant les Emirats arabes unis. Avec 569 millions de dollars, +328%, ce sont l’acier et le fer qui ont connu la croissance la plus élevée. -CPV/VNA