Photo : internet



Hanoï (VNA) - Selon l'Association du cuir, des chaussures et des sacs du Vietnam (Lefaso), les chaussures et sandales du Vietnam sont présentes dans 100 pays dans le monde, dont 72 ont un chiffre d’affaires à l’exportation de plus d’un million de dollars.



D’après le Département général des douanes, entre janvier et mai 2017, les Etats-Unis sont demeur​és le plus grand importateur de chaussures et sandales du Vietnam avec 1,99 milliard de dollars, en hausse de 13,9% en glissement annuel et représentant 35,2% des exportations du secteur.



L’Union européenne était 2e avec 1,76 milliard de dollars, + 9,7% sur un an et 31,15% du total, suivie par la Chine avec 418,4 millions, + 31,1% et 7,4%, le Japon avec 284,4 millions, +4,4% et 5%, la République de Corée avec 158,3 millions, +15,5% et 2,8%.



Concernant les exportations nationales de sacs, valises, cartables, au cours des cinq premiers mois de l’année, les Etats-Unis sont rest​és en tête avec plus de 555 millions de dollars, en hausse​​ de 6% sur un an et représentant 41,1% du total, suivis par l’UE avec 365 millions, +8,2% et 27%, le Japon avec 146,5 millions, +1,7% et 10,9%, la Chine avec 57,6 millions, en baisse de 6,8% et 4,3%,…



Selon des données préliminaires du Département général des douanes, au premier semestre, le secteur du cuir et des chaussures a rapporté au pays 8,7 milliards de dollars, en progression de 11% en variation annuelle, dont 7 milliards pour les chaussures et sandales, +12%, et 1,65 milliard pour les sacs, valises, cartables, +4%.-CPV/VNA