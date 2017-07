Hanoi (VNA) – Le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) surveillera le tra (pangasius) vietnamien et des produits dérivés des pangasiidés appartenant à l’ordre des siluriformes à partir du 2 août prochain au lieu du premier septembre comme ce qui avait été annoncé.



Cette décision a été notifiée par le Food Safety and Inspection Service (FSIS) de l’USDA au Département national d’assurance de la qualité des produits agro-sylvico-aquatiques (NAFIQAD) du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, par l’intermédiaire de l’ambassade des Etats-Unis au Vietnam.



Le NAFIQAD a ainsi demandé aux entreprises de transformation et d’exportation de pangasius de contacter de leur propre initiative les importateurs américains pour se conformer aux dispositions pertinentes.



Les exportations de pangasius vers les Etats-Unis ont atteint 90,2 millions de dollars durant les quatre premiers mois de cette année, soit une baisse de 21,7% par rapport à la même période de 2016.



Malgré l’énorme potentiel de son marché, les Etats-Unis ont été supplantés par la Chine à la tête des plus grands marchés pour les exportations de pangasius du Vietnam. – VNA