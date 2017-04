Les espaces verts pour les enfants à Hanoï

Hanoi (VNA) - Après les heures de travail, les parents profitent de leur temps libre du weekend pour jouer avec leurs enfants, les accompagner à des espaces verts pour pratiquer les activités en plein air et respirer l’air frais. Petit tour à Hanoï.

Le parc de Nghia Dô, Câu Giây



Les petits s'intéressent aux jeux offerts par le parc. Photo : Vân Anh/CVN

Situé dans l’arrondissement de Câu Giây, le parc de Nghia Dô est un des premiers parcs à Hanoï à offrir une zone de loisirs réservée aux enfants. Cette zone publique a bénéficié d’un investissement de près de 8 milliards de dôngs financés par des entreprises privées. Les équipements de loisirs, modernes et colorés, sont tous importés du Japon.

Le parc dispose d’un large choix d’agrès pour les enfants : toboggans, balançoires, corde et barre d’équilibre, barres parallèles, jeux à bascule… De plus, toute la zone est dotée d’un tapis d’herbe artificielle qui est nettoyé chaque jour. «Je vis tout près d’ici. Nous nous rendons dans la zone de loisir presque tous les jours en fin de journée et mes trois enfants sont toujours excités comme des puces», déclare Nguyên Thi Vui, domiciliée au quartier de Nghia Dô, Câu Giây à Hanoï. Son espace de vie étant limité, les enfants manquent donc de place pour dépenser leur énergie. «Heureusement, le parc se trouve à quelques pas de ma maison», ajoute-t-elle.



Outre un terrain de jeu pour les enfants, le parc de Nghia Dô offre également des espaces verts avec des jardins de fleurs et la possibilité d’y faire des promenades sur le bord du lac. Étendu sur une superficie de près de 47.000 m², ce parc est considéré comme le poumon de la zone ouest de la capitale.



Le parc de Yên So

Le parc de Yên So offre une atmosphère paisible.

Situé au sud de la capitale, le parc de Yên So (arrondissement de Hoàng Mai) est le plus large de Hanoï avec 323 ha. C'est une des destinations préférées des habitants le weekend. Loin de la vie étouffant du centre-ville, toute la famille peut se réfugier dans l’atmosphère paisible offerte par le parc. Au cœur du parc se trouve un grand lac entouré par des bâtiments dont l’architecture est le fruit du croisement entre la modernité et la culture traditionnelle vietnamienne.Les parents et enfants peuvent déambuler sur les petits chemins sous l’ombre des arbres ou participer aux jeux collectifs comme le tir à la corde, le lancer de ballon… Le camping est également une activité appréciée. Plusieurs services proposent ainsi des locations de tentes et barbecues.Le weekend, le parc de Yên So attire des milliers de visiteurs. Lors des jours fériés, ce nombre augmente de manière exponentielle.

Les enfants sont toujours captivés par le monde des animaux.

Construit en 1975 et inauguré l’année d’après, le zoo de Thu Lê est lié aux souvenirs d’enfance de beaucoup d’Hanoïens. Sur une superficie de 29 ha, ce dernier se trouve dans l’arrondissement de Ba Dinh. Ce site est également une destination incontournable pour les enfants des autres localités captivés par le monde des animaux.Le zoo est divisé en plusieurs parties qui rassemblent les reptiles (crocodile, varan…), oiseaux (paon, faisan…), mammifères ongulés (cerf, cerf-cochon, bouc…) ainsi que les félins et autres carnivores (tigre, panthère, lion, ours…). D’autre part, le parc de Thu Lê dispose des arbres séculaires et des étendues d’herbes verdoyants. Une aire de jeux est également disponible pour les enfants avec des toboggans, bascules, balançoires… Ajoutons à cela un petit cirque implanté dans le zoo qui réalise les numéros avec des singes, des chiens et des crocodiles.Chaque année, le zoo de Thu Lê accueille environ 1,5 à 2 millions de visiteurs.

À proximité de Hanoï (environ 10 km au sud-est du centre-ville), Ecopark (district de Van Giang, province de Hung Yên) est le plus grand écoquartier du Nord du Vietnam. Sur sa superficie de près de 500 ha, avec son complexe de villas et d'appartements haut de gamme construits entourés par des espaces verts, Ecopark est un lieu de vie idéal mais aussi de loisir, si l’on en juge par le nombre de visiteurs qui s’y rendent, surtout les familles lors du weekend.



Les deux parcs de ce centre urbain, Mùa ha (L’Été) et Mùa xuân (Le printemps), ravissent à la fois les parents qui pratiquent des activités en plein air (baignades, promenades,…) et les enfants qui ne cachent pas leur enthousiasme devant les zones de loisirs dont les accès sont gratuits. -CVN/VNA