Atelier dans la compagnie de confection Sai Gon 3. Photo: haiquan



Hanoï (VNA) - “L’économie en 2017 et les entreprises vietnamiennes dans la nouvelle conjoncture -​ Des solutions efficaces”, tel était le thème d’un colloque organisé samedi à Can Tho (delta du Mékong) par le journal Mékong Times, de l’Association de coopération et de développement économique Vietnam-Laos-Cambodge.

Dans son discours, Pham Ngoc Minh, assistant auprès du ministre vietnamien de​​s ​Sciences et ​ ​Technologies, a suggéré qu'à l’ère de l’intégration au monde et, notamment, de la 4ème révolution industrielle, les conseils d’administration d​es entreprises devaient élaborer des stratégies d’adaptation à la nouvelle conjoncture. Il leur faut améliorer la qualité des produits tout en réduisant les prix. "Pour cela, il faut rénover les technologies.", a-t-il demandé.

Les participants ont écouté des experts, économistes et gestionnaires ​aborder différents thèmes comme la révolution scientifique et technologique 4.0 et ses effets sur les PME, les changements de l'économie mondiale en 2017, les accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération, les défis et opportunités pour les PME du Vietnam et les préparatifs qu'elles doivent faire, la propriété intellectuelle d​ans le cadre des ALE...

Des représentants d'entreprises du delta du Mékong​, des experts​ et des gestionnaires ont discuté des mécanismes, des politiques, des ressources financières, des ressources humaines de haute qualité, du renouvellement des sciences... pour aider les PME à s'intégrer avec succès à l'international. -VNA