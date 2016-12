Les entreprises taïwanaises aux côtés des personnes défavorisées à Da Nang

Des personnes âgées au Centre de patronage social de Da Nang. Photo : Internet



Da Nang (VNA) - L'association des hommes d'affaires taïwanais (Chine) dans la ville centrale de Da Nang a remis, le 22 décembre, 170 cadeaux à des personnes âgées et des enfants au Centre de patronage social de la ville.Ces cadeaux, d’une valeur totale de plus de 100 millions de dôngs (4.400 dollars), comprenaient des berceaux, des matelas, du lait et des confiseries. Ce programme visait à valoriser l’esprit pour la communauté et à partager les difficultés avec les personnes en situation difficile de Da Nang.He Thi Thanh Huong, directrice du Centre de patronage social, a indiqué que son établissement accueillait 170 personnes défavorisées, dont 80 personnes âgées et 20 enfants handicapés et bébés."Ces cadeaux offerts par des hommes d'affaires taïwanais contribueront à améliorer la vie des personnes en situation difficile et à encourager le personnel du centre dans leur travail", a-t-elle noté.Chiu Cheng Tsai, directeur de l'association des hommes d’affaires taïwanais à Da Nang, a fait savoir que son association collectait chaque année 300 à 400 millions de dôngs pour les activités sociales. "A partir de 2017, l'association mettra en place un fonds de bourse annuel pour aider les étudiants pauvres ayant d'excellents résultats scolaires et l​eur proposer des facilités pour travailler ensuite dans des sociétés membres après l'obtention du diplôme", a-t-il ajouté. -VNA