Les entreprises pharmaceutiques d'EuroCham sont bienvenues au Vietnam

Nguyen Van Binh, chef de la Commission centrale de l’économie du Parti communiste du Vietnam reçoit le 22 juin à Hanoi une délégation du sous-Comité pharmaceutique de l’EuroCham au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam encourage les entreprises pharmaceutiques internationales, y compris les membres d'EuroCham, à étendre leur investissement et à créer des centres de recherche dans le pays, a déclaré Nguyen Van Binh, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de l’économie du Parti communiste du Vietnam.

Lors d'une réception pour une délégation du sous-Comité pharmaceutique de l’EuroCham au Vietnam, à Hanoi le 22 juin, Nguyen Van Binh a déclaré que le Vietnam attache de l'importance à la mise en œuvre complète des politiques sociales et fait l'objet d'un accès facile aux services médicaux et aux médicaments à des prix raisonnables.



Il a informé la délégation sur les principales orientations et solutions du Parti et du Gouvernement vietnamiens afin d'améliorer l'environnement des affaires, d'accroître la compétitivité et d'encourager les entreprises à développer leur exploitation à plus grande échelle, en particulier dans le secteur pharmaceutique. Il a ajouté que le Vietnam veut devenir un centre de production pharmaceutique en ASEAN.



Le vice-président du sous-Comité pharmaceutique, Nicholas Jones, responsable du marché vietnamien, a exprimé son optimisme quant aux perspectives de développement socioéconomique du Vietnam, ainsi que les politiques et mesures du pays pour améliorer le climat des affaires.



Il a parlé des défis auxquels est confronté le secteur pharmaceutique et des soins de santé, espérant que le Vietnam améliorera davantage son cadre juridique, ses mécanismes et ses politiques, afin de mieux accommoder les entreprises opérant dans l'industrie pharmaceutique.



Les entreprises participantes ont partagé les points de vue selon lesquels le Vietnam est un marché important et a les potentiels de devenir un centre de production pharmaceutique de l'ASEAN.



Ils ont également parlé de modèles de développement pharmaceutique et d'un accès durable aux médicaments, ainsi que des questions concernant les appels d'offres et les marchés publics, les droits de propriété et les possibilités d'investissement au Vietnam. -VNA