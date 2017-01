Les entreprises japonaises souhaitent coopérer avec HCM-Ville

Le vice-président du Comité populaire municipal Le Thanh Liem (gauche) et le vice-président de l'Organisation de Commerce extérieur du Japon (JETRO), Tatsuhiro Shindo.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une délégation japonaise dirigée par le vice-président de l'Organisation de Commerce extérieur du Japon (JETRO), Tatsuhiro Shindo, effectue une visite à Ho Chi Minh-Ville pour ​sonder les opportunités d'investissement.



Lors d'une rencontre le 18 janvier avec la délégation japonaise, le vice-président du Comité populaire municipal Le Thanh Liem a affirmé que ​sa ville est prête à soutenir les entreprises japonaises.



Il a promis que les autorités municipales écouter​aient toujours les entreprises étrangères,​ dans le but de remédier rapidement à leurs difficultés et de leur créer un environnement d'investissement favorable.



Tatsuhiro Shindo a remercié les autorités municipales pour leur soutien au bureau de la JETRO dans la ville, facilitant ainsi le rapprochement des entreprises des deux pays.



Il a souligné l'intérêt des entreprises japonaises pour Ho Chi Minh-Ville et les localités avoisinantes, avant de demander à Ho Chi Minh-Ville de continuer ​de soutenir les entreprises japonaises dans leurs activités commerciales et d'investissement. -VNA