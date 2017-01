Les entreprises américaines cherchent les opportunités d’affaires à Binh Duong

Une ZE à Binh Duong. Photo : internet

Binh Duong (VNA) – Plusieurs entreprises américaines ont la tendance de s'orienter leurs investissements depuis la Chine vers le Vietnam, a insisté le président de la Chambre de commerce Etats-Unis-Vietnam, Sivan Yam.

Selon cet homme d’affaires, le Vietnam a signé plusieurs accords de libre-échange avec de nombreux pays. En plus, le paiement de la main d’œuvre vietnamien est inférieur…

Toujours d’après Sivan Yam, prochainement, de nombreuses entreprises américaines viendront investir dans la province de Binh Duong.

Pour l’heure, Binh Duong a attiré plus de 650 millions de dollars d’IDE de​s Etats-Unis qui se classent 6e parmi les pays et territoires investissant dans cette localité. ​Ses projets d’investissements vont notamment dans l'industrie en relation avec les hautes technologies, respectueuse de l’environnement et utilisant peu de main d’œuvre. –VNA