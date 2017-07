Le "bun cha". Photo: 24h.com

Hanoï (VNA) - Si l'ex-président américain Barack Obama apprécie la cuisine de rue vietnamienne, il n'est pas le seul. CNN a récemment publié ​sa liste des dix plats à ne pas rater lorsque l'on fait un voyage au Vietnam.

La première place de cette liste est réservée au "pho", soupe de nouilles de riz au bœuf ou au poulet. Selon CNN, il est difficile ​de trouver une rue dépourvue de ce plat incontournable au Vietnam. Délicieux ​tout en étant très bon marché, le "pho" peut être consommé à n'importe quel moment de la journée. Un plat inoubliable pour tous les gens de passage au Vietnam.

Vient ensuite le "bun cha", le premier choix pour le déjeuner. Le "bun cha" a comme ingrédient principal de la viande assaisonnée grillée au-dessus de braises de charbon de bois. On le mange avec des nouilles de riz, de la carotte, de la salade ou de la papaye verte. C'est un des plats favoris des Vietnamiens. L'​ex-président américain Barack Obama l'avait d'ailleurs ​testé lors de sa visite au Vietnam, pour un moment insolite.

Dans la liste de CNN apparaissent aussi le "xoi" (riz gluant), le "banh xeo" (crêpe de riz fourrée de crevettes, de viande et de germes de haricot vert), le "goi cuon" (rouleau d'été), le "bun bo" (un plat du Sud, avec nouilles de riz au bœuf, chou-rave et herbes aromatiques), le "cao lau" (riz au poulet), le "banh mi" (sandwich à la vietnamienne), le "banh bot chien" (gâteaux au riz frit aux œufs) et enfin, le café à l'oeuf. -VNA