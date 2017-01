Les dix grands faits d’armes du sport vietnamien 2016

Hanoi (VNA) - L’année 2016 restera dans les annales du sport vietnamien avec des résultats remarquables, et ce au plus haut niveau. Voici les dix événements sportifs les plus marquants sélectionnés par le journal Lao Dông (Travail).

Hoàng Xuân Vinh arrive en tête des meilleurs sportifs du Vietnam en 2016. Photo: VNA





Le 7 août, Hoàng Xuân Vinh est entré au Panthéon du sport vietnamien en remportant le premier titre olympique de l’histoire du pays aux JO de Rio de Janeiro, Brésil, au tir au pistolet à 10 m. Avec 202,5 points, il a de plus établi un nouveau record olympique dans cette discipline. Hoàng Xuân Vinh est aussi devenu vice-champion olympique au pistolet 50 m. Ses performances lors de ces Jeux sont devenus une véritable source d’inspiration dans le pays, permettant de faire rayonner le sport national au niveau mondial.



2. La sélection nationale de futsal se qualifie pour la Coupe du monde 2016



La sélection vietnamienne de futsal a remporté une victoire historique, en battant en quart de finale le Japon, champion en titre, lors du Championnat d’Asie 2016 disputé en février à Tachkent (Ouzbékistan). Elle a fait preuve de beaucoup de courage pour faire jeu égal avec le Japon à l’issue du temps réglementaire (4-4). Lors des tirs au but, elle l’a emporté 2-1 pour accéder à la demi-finale. Une victoire qui l’a propulsée également en phase finale de la Coupe du monde organisée du 10 septembre et le 1er octobre dernier en Colombie. Une première dans l’histoire du football vietnamien. Après un excellent parcours en Coupe du monde, le Vietnam a été stoppé en huitième de finale par la Russie. Mais «l’esprit Vietnam» et ce que la sélection vietnamienne de futsal a réalisé sont un moteur très important pour la jeune génération.



3. Lê Van Công (force athlétique) remporte l’or aux Jeux paralympiques

Galvanisé par les performances du tireur Hoàng Xuân Vinh aux Jeux Olympiques de Rio, le powerlifter Lê Van Công a remporté le 9 septembre la première médaille d’or pour le Vietnam lors des Jeux paralympiques 2016, toujours dans la somptueuse cité brésilienne. En soulevant 183 kg au développé-couché, il a également battu le record du monde dans la catégorie des moins de 49 kg. Il s’agit de la première médaille du Vietnam depuis sa première participation à ces jeux en 2000.



4. L’équipe nationale U19 en route pour la Coupe du monde U20

Le Vietnam a fait grand bruit lors de la phase finale du Championnat d’Asie de football U19 disputée en octobre dernier à Bahreïn. En effet, le Onze national U19 a battu celui de la République de Corée, et fait jeu égal contre les Émirats arabes unis et l’Iraq, deux équipes ayant déjà tous remporté le Championnat d’Asie du football U19 tandis que le Vietnam n’avait jamais pu dépasser le stade des seizièmes. Mieux encore, la victoire historique 1 à 0 contre les Bahreïnis en quarts de finale a permis à l’équipe nationale U19 de valider pour la première fois son billet pour le Mondial U20 de la FIFA, lequel aura lieu du 20 mai au 11 juin 2017 en Corée du Sud.



5. Le Onze national U16 se hisse en quarts de finale du Championnat d’Asie de football

2016 a été une année pleine pour l’équipe nationale masculine U16, puisqu’elle s’est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d’Asie de football de la catégorie disputé en septembre en Inde. Cette équipe est une immense source d’inspiration. C’est elle qui a suscité un élan de confiance chez les jeunes talents du football vietnamien. En cela, oui, elle a fait très fort.



6. La nageuse Nguyên Thi Anh Viên décroche un record d’Asie

Bien qu’elle soit passée à côté de ses JO, la nageuse Nguyên Thi Anh Viên reste toujours la fierté de la natation comme du sport vietnamien. En effet, avec un chrono de 4’37’’71, elle a battu, le 17 novembre, le record des 10e Championnats d’Asie de natation sur 400 m x 4 nages. Elle y a aussi décroché deux médailles de bronze : sur le 200 m x 4 nages et le 800 m nage libre femmes.



7. Le Vietnam finaliste du championnat d’Asie du Sud-Est de football féminin

Sous la tutelle du sélectionneur Mai Duc Chung, l’équipe nationale féminine de football a joué excellemment aux éliminatoires du Championnat d’Asie du Sud-Est, disputés en août au Myanmar. En tant que leader de la poule D après un sans-faute et trois victoires consécutives, elle était pleine de confiance avant de rencontrer son adversaire birman. Après le temps réglementaire (3-3), lors des tirs au but, elle l’a remporté 5-4 pour accéder à la finale. Elle s’est inclinée face à la Thaïlande, toujours lors des tirs au but (5-6), après le temps réglementaire (1-1), pour se contenter d’une belle médaille d’argent.



8. AFF Suzuki Cup : le Vietnam tombe de hau

Qualifié en demi-finale de l’AFF Suzuki Cup avec la première place du groupe B et trois victoires d’affilée en trois matchs, le Onze national abordait sa double confrontation contre la Malaisie avec une confiance débordante. Cependant, le match aller, disputé en terrain hostile à Bogor, a montré les limites de l’équipe du Vietnam, avec une défaite (1-2). Et devant son public pour le match retour, la sélection n’a pu faire mieux que 2-2, pour une nouvelle élimination à ce stade de la compétition. Si cet échec laisse un goût amer chez les joueurs, leur parcours laisse entrevoir de l’espoir pour la suite.



9. Le Hanoi T&T FC sacré champion de la V-League 2016

Le Hanoi T&T FC a encore une fois fini à la première place de la V-League 2016, devenant ainsi le triple tenant du titre. Un formidable succès pour son dixième anniversaire. De plus, le club dispose d’un centre de formation de grande qualité qui produit régulièrement de nouvelles pépites pour alimenter ses rangs et ceux des autres clubs, ce qui permet de relever progressivement, au fil des saisons, le championnat d’élite vietnamien.



10. Le Vietnam brille aux Championnats de tennis de table d’Asie du Sud-Est

La délégation vietnamienne a remporté à la surprise générale trois médailles d’or, deux d’argent et quatre de bronze lors des 10es Championnats de tennis de table d’Asie du Sud-Est 2016, disputé en décembre dernier en Indonésie. Jamais le Vietnam n’avait réalisé une telle performance au niveau régional ces dernières années. Chapeau bas ! -CVN