Les dirigeants sont allés formuler leurs meilleurs voeux de Noël aux catholiques

Le président Tran Dai Quang s'est rendu dans le diocèse et l'archevêché de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Tran Dai Quang est allé le 23 décembre formuler ses meilleurs voeux de Noël aux catholiques du diocèse et de l'archevêché de Ho Chi Minh-Ville.

Il a souligné la position et la politique conséquentes du Parti et de l'Etat de respecter et d'assurer ​la liberté de croyance et de religion des citoyens, un besoin légitime qui est conforme à la loi sur les croyances et les religions adoptée en novembre 2016 par l'Assemblée nationale.

Ces dernières années, la vie matérielle et spirituelle des catholiques ​s'est de plus en plus améliorée, et le bloc de grande union nationale ​s'est renforcé. Les catholiques ont mené une vie suivant le principe de "Vivre l'Evangile au sein de la nation" en contribuant activement à la défense nationale.

Il apparaît de nombreux catholiques représentatifs dans les mouvements de développement socioéconomique, ​​de lutte contre la criminalité et les événements négatifs, de réduction de la pauvreté, d'activités humanitaires, d'aide aux sinitrés...

Enfin, il a affirmé que les catholiques sont un des éléments inséparables du bloc de grande union nationale, avant de souhaiter que ceux-ci continuent de contribuer au développement du pays.

Le même jour, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Nguyen Thien Nhan est allé féliciter les catholiques des diocèses de Thanh Hoa, Ninh Binh et Thai Binh.

Affirmant les contributions importantes des catholiques au développement du pays, Nguyen Thien Nhan a souhaité que ceux-ci apportent davantage leur part, notamment à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement​, ​les grands défis à l'heure actuelle.

​Les catholiques ont hautement apprécié l'adoption de la loi sur les croyances et les religions, ce qui a donné les conditions optimales pour leurs activités, notamment dans l'éducation et la santé, tout en leur permettant de contribuer davantage à l'édification nationale. -VNA