Hanoi, 11 juillet (VNA) – Douze personnes sont décédées, et une autre portée disparue, en suite des pluies torrentielles survenues ces derniers jours dans les provinces de Ha Giang, Lao Cai, Lai Châu, Diên Biên, Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyên et Hoa Binh (Nord), selon un bilan initial par le Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles.

Ces pluies avaient endommagé 2.835 maisons, ainsi que 526 ha de rizières et de cultures maraîchères. Plus de 71.890 m3 de terres se sont écroulés et 3 ponts ont été endommagés. Les pertes matérielles sont estimées à 20,9 milliards de dôngs.

Glissements de terrain sur la Nationale 4D. Photo : VNA

Les Comités de pilotage pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles locaux ont mobilisé des forces pour rechercher des portées disparues, visiter les familles sinistrées et aider la stabilité de la vie des habitants.

Les Comités de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles et de recherche et de secours suivent de près les évolutions de météo et déploient des mesures nécessaires pour faire face aux crues et glissements de terrain et aider à déplacer les populations en danger en lieu sûr et garantir la sécurité du trafic sur les routes. - VNA