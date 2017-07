Hanoi (VNA) – La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a indiqué jeudi 20 juillet que les procédures pour les funérailles des deux marins du cargo Royal 16 tués par le groupe terroriste Abu Sayyaf aux Philippines ont été achevées.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

Hoàng Trung Thông et Hoang Van Hai, deux marins vietnamiens du Royal 16, ont été enlevés en novembre 2016, et retrouvés assassinés par le groupe terroriste Abou Sayyaf. Les corps des victimes, découverts le 4 juillet 2017 dans le repaire des terroristes à Basilan, ont été transportés à l’hôpital de Zamboanga pour identification.Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a confirmé le 12 juillet qu’un autre citoyen vietnamien, Trân Viêt Van, a été retrouvé mort après les attaques de l’armée philippine contre le groupe terroriste Abu Sayyaf.L’ambassade du Vietnam aux Philippines continue de travailler en étroite collaboration avec les organismes compétents philippins à la finition des procédures nécessaires au rapatriement de la dépouille du citoyen vietnamien, a-t-elle fait savoir.Le ministère des Affaires étrangères a convoqué le 11 juillet le chargé d’affaires de l’ambassade des Philippines au Vietnam pour demander à Manille d’apporter son concours au règlement de cette affaire, et d’assurer la sécurité des citoyens vietnamiens encore détenus par le groupe terroriste Abou Sayyaf.Une fois de plus, nous tenons à exprimer nos condoléances les plus profondes aux familles des victimes et souhaitons que les familles endeuillées puissent surmonter tôt ces moments de grande douleur, a dit la porte-parole Lê Thi Thu Hang. – VNA