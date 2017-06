Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les contributions des Viêt kiêu dont les hommes d’affaires sont très importantes pour le développement du pays, a souligné le vice-Premier ministre permanent, Truong Hoa Binh, en recevant, le 27 juin, à Hô Chi Minh-Ville, une délégation de l’Association des Hommes d’affaires vietnamiens en Australie (VBAA).

Le vice-PM Truong Hoa Binh (4e, à droite, 1er rang), prend la pose avec la délégation de la VBAA, le 27 juin, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VGP.

Il s’est déclaré réjoui du développement des relations entre le Vietnam et l’Australie, en particulier dans l’économie et le commerce. Le chiffre d'affaires du commerce entre les deux pays est d’environ 5 milliards de dollars. Cependant, le potentiel est encore énorme. Le Vietnam souhaite actuellement renforcer l’exportation de ses produits agricoles vers l’Australie, attirer plus de touristes australiens et avoir l’accès à l’éducation moderne de l’Australie, a déclaré le vice-PM Truong Hoa Binh.

Truong Hoa Binh a également informé la délégation de la VBAA des efforts du ​gouvernement en matière de réforme administrative, d'amélioration de l'environnement d’affaires, de la compétitivité, de la volonté d’édification d’un ​gouvernement actif. Le gouvernement vise à l'horizon 2020 un million d'entreprises, puis 1,5 million en 2025 et 2 millions en 2030.

Le gouvernement vietnamien invite les hommes d’affaires Viêt kiêu à venir investir au pays, en particulier dans les hautes technologies et l’énergie renouvelable, a fait savoir Truong Hoa Binh.

Informant le vice-PM des activités de la VBAA, Trân Ba Phuc, président de ladite association, a déclaré que son association a accueilli ces derniers temps un grand nombre de groupes d'affaires dans le pays pour examiner le marché australien afin d’y exporter leurs produits.

Précisément, la VBAA a récemment aidé une grande entreprise vietnamienne à exporter de l’acier vers l’Australie. Elle ​s'est également coord​onn​ée avec les ministères et organismes du pays pour présenter les produits agricoles du Vietnam en Australie, en particulier l​e litchi. Prochainement, les autorités du Vietnam présenteront au public 3 fruits vietnamiens autorisés en Australie, ​dont fruit du dragon et longane.

Le président de la VBAA a également déclaré que peu de temps après la rencontre avec le​ vice-PM Truong Hoà Binh, la VBAA signera un accord avec la Compagnie générale du tourisme de Bên Thành afin de promouvoir l'image du Vietnam en Australie.

En ce qui concerne l'investissement au Vietnam, la VBAA a travaillé avec des entreprises privées du Vietnam, avec certaines associations dans d'autres domaines ainsi qu’avec le​ gouvernement. À l'heure actuelle, un bon nombre d'entreprises élaborent des projets dans l'énergie solaire, les hautes technologies, le tourisme...

De plus, la VBAA a réussi dans la mobilisation des aides de Viêt kiêu en Australie au profit de la construction de deux écoles sur l’archipel de Truong Sa. -NDEL/VNA