Les contributions actives du Vietnam à l’APEC

Hanoï (VNA) - Dans la politique extérieure du Vietnam d’ici 2020, l’organisation du Forum de coopération économique Asie-Pacifique 2017 (APEC 2017) est l’une de ses priorités. Avec l’achèvement des engagements et la prise en charge des responsabilités dans le cadre de l’ASEAN, de l’ONU et de l’OMC, l’Année de l’APEC 2017 sera une preuve vivante du rehaussement du statut de la diplomatie multilatérale et l’intégration internationale approfondie du Vietnam.

Fondé le 6 novembre 1989, l’APEC compte actuellement 21 économies membres. Il le seul forum capable de rassembler les économies développées et en voie de développement les plus dynamiques en Asie-Pacifique, lesquelles représentent environ 39% de la population du globe, 57% du PIB et 49% du commerce mondiaux.

Il continue d’affirmer son rôle en tant qu'un mécanisme de coopération et de connectivité économique de premier rang en Asie-Pacifique, en focalisant sur trois piliers principaux : la libéralisation du commerce et de l'investissement, la favorisation des affaires, la coopération économique et technique.

L’adhésion du Vietnam à l’APEC en 1998 a marqué un jalon important dans sa politique extérieure élargie, de diversification, de multilatéralisation et d’intégration économique internationale. A ce jour, l’APEC qui réunit 13 des 25 partenaires stratégiques et intégraux du Vietnam, continue d’être l’un des mécanismes de coopération importants de ce pays dans son processus d’intégration internationale approfondie. Le Vietnam a signé des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec 18 des 21 membres de l’APEC.

Ces dernières années, le Vietnam a contributions activement à l'APEC, notamment l’organisation avec succès du sommet de l’APEC en 2006 (la 14e édition), ​lors duquel a été adopté le " Programme d’actions de Hanoï " sur la mise en œuvre des Objectifs de Bogor et des mesures pour améliorer l'efficacité de ce forum. En 2014, le Vietnam a organisé avec succès la 6e conférence des ministres du Forum de coopération économique d’Asie-Pacifique sur le développement des ressources humaines, toujours à Hanoï.

En tant que l'un des membres dynamiques de l'APEC, le Vietnam a proposé et participé à de nouvelles initiatives et mis en oeuvre plus de 100 projets dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la coopération économique et technique, des petites et moyennes entreprises, de la confrontation aux situations d'urgence, de la santé, de la sécurité alimentaire ou encore de la lutte contre le terrorisme.

Le Vietnam a également assumé des positions importantes lors des mécanismes de coopération de l’APEC.

En 2016, le Vietnam a notablement contribué aux activités et aux questions d’intérêt commun de l’APEC, en particulier sa participation à l’élaboration des orientations de coopération de longue durée.

Le Vietnam a bien assumé le rôle de présidence et de co-présidence et de présidence adjointe de certains comités et groupes de travail importants dans le cadre de l'APEC. Le pays a organisé avec succès la réunion du groupe de travail chargé de petites et moyennes entreprises et des séminaires sur la chaîne d’approvisionnement et de distribution, l’énergie, la sécurité alimentaire...

Le pays a également participé aux projets sur le développement des industries auxiliaires, l’adaptation aux catastrophes naturelles, le tourisme durable, la connexion de la chaîne d’approvisionnement et de distribution… Grâce aux activités de l’APEC, les relations entre le Vietnam et Pérou, pays hôte du Sommet de l’APEC 2016, et des autres partenaires étaient de plus en plus approfondies.

En 2013, le Vietnam a proposé et d’être sélectionné par les économies membres en tant que pays hôte de l'APEC 2017. L’organisation de cet événement pour la 2e fois témoigne d’une contribution importante du Vietnam ​au forum dans le nouveau contexte. L’Année de l’APEC 2017 marque également ​les 20 ans de l'adhésion du Vietnam à ce forum. -VNA ​