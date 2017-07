Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh (au micro), lors de la rencontre. Photo: VGP.

Hanoi (VNA) - Les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger jouent un rôle important dans le développement des relations entre le Vietnam et les pays étrangers.

C’est ce qu’a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, le 14 juillet, à Hanoi, lors de sa rencontre avec les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger pour le mandat 2017-2020.

Selon Trân Tuân Anh, les soutiens des chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger contribuent pour une part importante aux succès des activités de la promotion commerciale du Vietnam à l’étranger. Par conséquent, les services concernés du ministère de l’Industrie et du Commerce et les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger devraient se coordonner étroitement pour promouvoir le commerce du Vietnam sur les marchés mondiaux.

Au nom des ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger, Vu Quang Minh, ambassadeur vietnamien au Cambodge a indiqué que la collaboration entre les services du ministère de l'Industrie et du Commerce et les représentations vietnamiennes à l’étranger contribuera à renforcer la coopération commerciale entre le Vietnam et les pays étrangers. -VNA