Les agriculteurs exemplaires du Sud à l'honneur

La foire-exposition des réalisations d’excellence des agriculteurs en cette période d’intégration - 2017 a ouvert ses portes le 10 avril à Hô Chi Minh-Ville.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La foire-exposition sur les réalisations d’excellence des agriculteurs en cette période d’intégration, l’agriculture péri-urbaine et le commerce de la région économique du Sud-Est en 2017, a lieu du 10 au 16 avril au parc Lê Van Tam, dans le 1er arrondissement d’Hô Chi Minh-Ville, avec plus de 300 stands.Pour la première fois, les brillants agriculteurs d’Hô Chi Minh-Ville et des provinces du Sud-Est vont directement présenter leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs grâce à cette foire exposition des réalisations d’excellence des agriculteurs en cette période d’intégration - 2017.Cet événement, organisé par l’Association des agriculteurs du Vietnam en collaboration avec le journal Nông Thôn Ngày Nay (Campagne aujourd'hui), a pour objet de distinguer les modèles, les produits et les services typiques des agriculteurs et des entreprises au service de l'agriculture, des zones rurales et des agriculteurs. Elle comprend plus de 300 stands, dont 150 d’agriculteurs exemplaires, d’associations provinciales d’agriculteurs, de villages de métiers traditionnels... Cet évènement donne également l'occasion d'échanges entre les agriculteurs de la région et les scientifiques et entreprises, d’accéder aux dernières informations et technologies, ainsi que de renforcer la promotion du commerce dans les secteurs agricole et halieutique.Tous les brillants agriculteurs honorés par l’Association des agriculteurs du Vietnam au cours de ces dernières années, les modèles de coopératives agricoles typiques... sont dispensés des frais de participation à cette exposition par le comité d'organisation.Selon Nguyên Hông Ly, vice-présidente du Comité central de l’Association des agriculteurs du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville et la région du Sud-Est ont été le théâtre d'activités d’import-export extrêmement dynamiques et riches, en tant que première région au développement dynamique d’une agriculture péri-urbaine à grande échelle du pays. « Cette foire exposition est l'occasion pour les agriculteurs, les coopératives agricoles typiques, les entreprises... d’échanger et de rechercher des opportunités de croissance, mais aussi d’accéder au marché mondial. Toutes choses dont les agriculteurs vietnamiens ne bénéficient que trop peu dans leurs activités», a-t-elle souligné.Cette exposition est l'une des 8 principales activités du programme «Fier d’être agriculteur vietnamien 2017» qui est organisé par l’Association des agriculteurs du Vietnam, en collaboration avec la Commission centrale de propagande et de l’éducation, ainsi qu'avec les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, et de l'Industrie et du Commerce. Il décernera en octobre prochaine le titre d’«Agriculteur exemplaire du Vietnam 2017» aux agriculteurs brillants de tout le pays. -CVN/VNA