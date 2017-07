Hô Chi Minh-Ville (VNA) - «À chaque représentation de Vovinam, les spectateurs sont très enthousiastes et nous acclament comme des stars !», s'est réjouit l’athlète indien Mahadeva Chongtham en parlant de sa passion de l’art martial vietnamien.

L'équipe d'Inde de Vovinam s'entraîne avant le Championnat mondial en août. Photo: VNA



Faisant partie de l’équipe d’Inde de Vovinam, Mahadeva Chongtham et dix autres athlètes sont présents et s'entraînent depuis le début du mois de juillet à la salle sportive du 8e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville​. C’est la préparation finale de l’équipe nationale indienne de Vovinam avant le Championnat mondial de Vovinam qui sera organisé en Inde en août.



Pendant 12 jours, ces athlètes ont l’occasion de s’exercer avec les meilleurs entraîneurs de la Fédération de Vovinam du Vietnam tels que Nguyên Tân Thinh et Nguyên Hông Qui. Les athlètes indiens se concentrent essentiellement sur les leçons de boxe quyên.

«Tous les athlètes indiens de cet art martial qui vont au Vietnam sont des étudiants qui ont été sélectionnés à la suite du Championnat national de Vovinam. Le mouvement de Vovinam est très développé en Inde depuis son introduction en 2009 par les maîtres vietnamiens. C’est à partir de 2010 que le Championnat national de Vovinam est depuis organisé annuellement», a partagé Mahadeva Chongtham, 27 ans et étudiant en éducation physique à l’École supérieure de Biramangol, en Inde.



Jeune athlète et gagnant de deux médailles de bronze des Jeux asiatiques en salle (Asian Indoor Games) de 2009 et du Championnat d’Asie de 2012, il a ajouté : «C’est la flexibilité, la beauté et même l’efficacité de Vovinam qui nous attirent dans cet art martial. À chaque représentation de Vovinam, les spectateurs sont très enthousiastes et nous acclament comme des stars !». C’est l’amour pour cet art qui a influencé sa décision à devenir maître de Vovinam.



Le secrétaire général adjoint de la Fédération de Vovinam du Vietnam, Nguyên Binh Dinh, a informé que l’art martial vietnamien s’est fortement developpé en Inde, grâce notamment aux efforts du président de l'Association de Vovinam en Inde, Vishnu Sahai, qui a diffusé ce mouvement en encourageant les pays voisins à pratiquer cet art martial depuis 2008. Aujourd’hui, plus de 2.000 personnes pratiquent le Vovinam en Inde. Et ce nombre ne cesse d’augmenter.

Le Championnat mondial de Vovinam aura lieu du 1er au 5 août dans la capitale indienne, New Delhi. Environ 300 athlètes venant des pays comme la France, l’Allemagne, l'Italie, la Belgique, l’Iran, le Pakistan, le Népal, le Vietnam... y participeront et se battront pour la victoire de 27 médailles de quyên et 16 médailles dites de combat. -CVN/VNA