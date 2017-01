Les 67 ans de relations diplomatiques Vietnam-Chine célébrés à Hanoi

Hanoi (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Hanoi en coordination avec l’ambassade de Chine au Vietnam a organisé le 9 janvier une réception et un échange artistique en l’honneur du 67e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Chine et en célébration du Nouvel An traditionnel sous le signe du Coq.

Une session du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine. Photo d’illustration: VNA

Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a souligné que l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine était un événement historique important qui a ouvert une nouvelle période des relations d’amitié traditionnelle de longue date entre les deux nations.



Appréciant les résultats obtenus dans les relations bilatérales durant ces derniers temps, le ministre a affirmé que le Parti communiste du Vietnam, l’Etat et le peuple vietnamiens faisaient grand cas du développement des relations de voisinage amical, de coopération intégrale avec le Parti communiste chinois, l’Etat et le peuple chinois.



Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens sont prêts à travailler avec la Chine pour renforcer la coopération mutuellement avantageuse en tous domaines, de pousser les relations de partenariat, de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine à sans cesse se développer de manière stable, durable, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde, a-t-il souligné.



L’ambassadeur de Chine au Vietnam, Hong Xiaoyong, a pour sa part passé en revue les réalisations enregistrées dans les relations vietnamo-chinoises durant ces 67 dernières années, affirmant que la Chine fait grand cas du développement des relations d’amitié avec le Vietnam.



La Chine est disposée à travailler avec le Vietnam pour approfondir constamment les relations d’amitié traditionnelle, élargir la coopération mutuellement avantageuse, pousser les relations de partenariat, de coopération stratégique intégrale à enregistrer de nouveaux progrès, a affirmé le diplomate chinois. – VNA



