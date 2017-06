Cân Tho, 21 juin (VNA) – Le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge a été célébré mardi soir 20 juin dans la ville de Cân Tho (Sud), avec au menu l’épanouissement des liens de coopération bilatéraux.

Lors de la cérémonie en l’honneur des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge. Photo: baocantho.com.vn

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Truong Quang Hoài Nam, a rappelé les années de vicissitude dans l’histoire où les peuples vietnamien et cambodgien ont coopéré et se sont entraidés mutuellement pour l’œuvre de libération et d’édification nationale de chaque pays.



Sous la devise de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, solide et durable", les deux gouvernements n’ont pas cessé depuis un demi-siècle de renforcer et d’approfondir leur coopération dans tous les domaines, a-t-il souligné.



Durant ces dernières années, les relations de coopération ont connu un développement élargi, substantiel et efficace, rapportant des résultats positifs aux deux peuples et contribuant à maintenir les relations bilatérales d’amitié, de solidarité traditionnelle, de coopération et de voisinage amical.



La ville de Cân Tho a elle établi un jumelage avec les provinces cambodgiennes de Kampong Chhnang et Battambang. Les localités ont multiplé leurs rencontres et visites bilatérales, et encouragé les échanges populaires.



Le Vietnam et le Cambodge ont officiellement établi leurs relations diplomatiques bilatérales le 24 juin 1967, événement qui a ouvert une nouvelle période du développement des relations entre les deux pays.



Les relations bilatérales ne cessent de s’épanouir dans divers secteurs, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement. Le Vietnam est le 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec environ 3 milliards de dollars enregistrés dans près de 200 projets.



Le commerce bilatéral a augmenté de 21,2% durant les deux premiers mois de cette année par rapport à la même période de 2017, à 624,1 millions de dollars. – VNA